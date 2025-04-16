- Übersicht
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
Der Wechselkurs von BKHY hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.65 bis zu einem Hoch von 48.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon High Yield Beta ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKHY heute?
Die Aktie von BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) notiert heute bei 48.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.74 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von BKHY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKHY Dividenden?
BNY Mellon High Yield Beta ETF wird derzeit mit 48.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKHY zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKHY-Aktien?
Sie können Aktien von BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) zum aktuellen Kurs von 48.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.67 oder 48.97 platziert, während 38 und -0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKHY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKHY-Aktien?
Bei einer Investition in BNY Mellon High Yield Beta ETF müssen die jährliche Spanne 43.06 - 48.92 und der aktuelle Kurs 48.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.44% und 2.90%, bevor sie Orders zu 48.67 oder 48.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKHY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon High Yield ETF?
Der höchste Kurs von BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) im vergangenen Jahr lag bei 48.92. Innerhalb von 43.06 - 48.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon High Yield Beta ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon High Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) im Laufe des Jahres betrug 43.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.67 und der Spanne 43.06 - 48.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKHY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKHY statt?
BNY Mellon High Yield Beta ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.74 und -0.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.74
- Eröffnung
- 48.75
- Bid
- 48.67
- Ask
- 48.97
- Tief
- 48.65
- Hoch
- 48.75
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- 2.90%
- Jahresänderung
- -0.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8