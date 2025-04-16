- Panorámica
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
El tipo de cambio de BKHY de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.66, mientras que el máximo ha alcanzado 48.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon High Yield Beta ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BKHY hoy?
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) se evalúa hoy en 48.69. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 48.74 y el volumen comercial ha alcanzado 30. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BKHY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BNY Mellon High Yield Beta ETF?
BNY Mellon High Yield Beta ETF se evalúa actualmente en 48.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.02% y USD. Monitoree los movimientos de BKHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BKHY?
Puede comprar acciones de BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) al precio actual de 48.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.69 o 48.99, mientras que 30 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BKHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BKHY?
Invertir en BNY Mellon High Yield Beta ETF implica tener en cuenta el rango anual 43.06 - 48.92 y el precio actual 48.69. Muchos comparan 1.48% y 2.94% antes de colocar órdenes en 48.69 o 48.99. Estudie los cambios diarios de precios de BKHY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BNY Mellon High Yield ETF?
El precio más alto de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) en el último año ha sido 48.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 43.06 - 48.92, una comparación con 48.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BNY Mellon High Yield Beta ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BNY Mellon High Yield ETF?
El precio más bajo de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) para el año ha sido 43.06. La comparación con los actuales 48.69 y 43.06 - 48.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BKHY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BKHY?
En el pasado, BNY Mellon High Yield Beta ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.74 y 0.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.74
- Open
- 48.75
- Bid
- 48.69
- Ask
- 48.99
- Low
- 48.66
- High
- 48.75
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 1.48%
- Cambio a 6 meses
- 2.94%
- Cambio anual
- 0.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8