BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
Курс BKHY за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.69, а максимальная — 48.75.
Следите за динамикой BNY Mellon High Yield Beta ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKHY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKHY сегодня?
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) сегодня оценивается на уровне 48.69. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 48.74, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon High Yield Beta ETF?
BNY Mellon High Yield Beta ETF в настоящее время оценивается в 48.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.02% и USD. Отслеживайте движения BKHY на графике в реальном времени.
Как купить акции BKHY?
Вы можете купить акции BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) по текущей цене 48.69. Ордера обычно размещаются около 48.69 или 48.99, тогда как 13 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKHY?
Инвестирование в BNY Mellon High Yield Beta ETF предполагает учет годового диапазона 43.06 - 48.92 и текущей цены 48.69. Многие сравнивают 1.48% и 2.94% перед размещением ордеров на 48.69 или 48.99. Изучайте ежедневные изменения цены BKHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon High Yield ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) за последний год составила 48.92. Акции заметно колебались в пределах 43.06 - 48.92, сравнение с 48.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon High Yield Beta ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon High Yield ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) за год составила 43.06. Сравнение с текущими 48.69 и 43.06 - 48.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKHY?
В прошлом BNY Mellon High Yield Beta ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.74 и 0.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.74
- Open
- 48.75
- Bid
- 48.69
- Ask
- 48.99
- Low
- 48.69
- High
- 48.75
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.48%
- 6-месячное изменение
- 2.94%
- Годовое изменение
- 0.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8