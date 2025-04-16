QuotazioniSezioni
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF

48.69 USD 0.05 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKHY ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.69 e ad un massimo di 48.75.

Segui le dinamiche di BNY Mellon High Yield Beta ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BKHY oggi?

Oggi le azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF sono prezzate a 48.69. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 48.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKHY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF pagano dividendi?

BNY Mellon High Yield Beta ETF è attualmente valutato a 48.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKHY.

Come acquistare azioni BKHY?

Puoi acquistare azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF al prezzo attuale di 48.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.69 o 48.99, mentre 13 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKHY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BKHY?

Investire in BNY Mellon High Yield Beta ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.06 - 48.92 e il prezzo attuale 48.69. Molti confrontano 1.48% e 2.94% prima di effettuare ordini su 48.69 o 48.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKHY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon High Yield ETF?

Il prezzo massimo di BNY Mellon High Yield ETF nell'ultimo anno è stato 48.92. All'interno di 43.06 - 48.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon High Yield Beta ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon High Yield ETF?

Il prezzo più basso di BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) nel corso dell'anno è stato 43.06. Confrontandolo con gli attuali 48.69 e 43.06 - 48.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKHY?

BNY Mellon High Yield Beta ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.74 e 0.02%.

Intervallo Giornaliero
48.69 48.75
Intervallo Annuale
43.06 48.92
Chiusura Precedente
48.74
Apertura
48.75
Bid
48.69
Ask
48.99
Minimo
48.69
Massimo
48.75
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
1.48%
Variazione Semestrale
2.94%
Variazione Annuale
0.02%
