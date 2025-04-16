- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
Il tasso di cambio BKHY ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.69 e ad un massimo di 48.75.
Segui le dinamiche di BNY Mellon High Yield Beta ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKHY News
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- High Yield: When Boring Is Better
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Multi-Asset Midyear Outlook: Selectivity Matters
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- High-Yield Bonds: Why Shorter May Be Smarter
- Despite Turmoil In Stocks, Financial Stress, Junk Bond Spreads Still In La-La Land
- Trade Wars And The U.S. Dollar
- Credit Markets On Edge As Tariff Pressure Builds
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKHY oggi?
Oggi le azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF sono prezzate a 48.69. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 48.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKHY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF pagano dividendi?
BNY Mellon High Yield Beta ETF è attualmente valutato a 48.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKHY.
Come acquistare azioni BKHY?
Puoi acquistare azioni BNY Mellon High Yield Beta ETF al prezzo attuale di 48.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.69 o 48.99, mentre 13 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKHY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKHY?
Investire in BNY Mellon High Yield Beta ETF implica considerare l'intervallo annuale 43.06 - 48.92 e il prezzo attuale 48.69. Molti confrontano 1.48% e 2.94% prima di effettuare ordini su 48.69 o 48.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKHY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon High Yield ETF?
Il prezzo massimo di BNY Mellon High Yield ETF nell'ultimo anno è stato 48.92. All'interno di 43.06 - 48.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon High Yield Beta ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon High Yield ETF?
Il prezzo più basso di BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) nel corso dell'anno è stato 43.06. Confrontandolo con gli attuali 48.69 e 43.06 - 48.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKHY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKHY?
BNY Mellon High Yield Beta ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.74 e 0.02%.
- Chiusura Precedente
- 48.74
- Apertura
- 48.75
- Bid
- 48.69
- Ask
- 48.99
- Minimo
- 48.69
- Massimo
- 48.75
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 1.48%
- Variazione Semestrale
- 2.94%
- Variazione Annuale
- 0.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8