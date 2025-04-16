- 概要
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHYの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり48.66の安値と48.75の高値で取引されました。
BNY Mellon High Yield Beta ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BKHY株の現在の価格は？
BNY Mellon High Yield Beta ETFの株価は本日48.69です。-0.10%内で取引され、前日の終値は48.74、取引量は30に達しました。BKHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BNY Mellon High Yield Beta ETFの株は配当を出しますか？
BNY Mellon High Yield Beta ETFの現在の価格は48.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.02%やUSDにも注目します。BKHYの動きはライブチャートで確認できます。
BKHY株を買う方法は？
BNY Mellon High Yield Beta ETFの株は現在48.69で購入可能です。注文は通常48.69または48.99付近で行われ、30や-0.12%が市場の動きを示します。BKHYの最新情報はライブチャートで確認できます。
BKHY株に投資する方法は？
BNY Mellon High Yield Beta ETFへの投資では、年間の値幅43.06 - 48.92と現在の48.69を考慮します。注文は多くの場合48.69や48.99で行われる前に、1.48%や2.94%と比較されます。BKHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BNY Mellon High Yield ETFの株の最高値は？
BNY Mellon High Yield ETFの過去1年の最高値は48.92でした。43.06 - 48.92内で株価は大きく変動し、48.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon High Yield Beta ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BNY Mellon High Yield ETFの株の最低値は？
BNY Mellon High Yield ETF(BKHY)の年間最安値は43.06でした。現在の48.69や43.06 - 48.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKHYの動きはライブチャートで確認できます。
BKHYの株式分割はいつ行われましたか？
BNY Mellon High Yield Beta ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.74、0.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.74
- 始値
- 48.75
- 買値
- 48.69
- 買値
- 48.99
- 安値
- 48.66
- 高値
- 48.75
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 1.48%
- 6ヶ月の変化
- 2.94%
- 1年の変化
- 0.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8