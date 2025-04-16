クォートセクション
通貨 / BKHY
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF

48.69 USD 0.05 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKHYの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり48.66の安値と48.75の高値で取引されました。

BNY Mellon High Yield Beta ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BKHY株の現在の価格は？

BNY Mellon High Yield Beta ETFの株価は本日48.69です。-0.10%内で取引され、前日の終値は48.74、取引量は30に達しました。BKHYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BNY Mellon High Yield Beta ETFの株は配当を出しますか？

BNY Mellon High Yield Beta ETFの現在の価格は48.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.02%やUSDにも注目します。BKHYの動きはライブチャートで確認できます。

BKHY株を買う方法は？

BNY Mellon High Yield Beta ETFの株は現在48.69で購入可能です。注文は通常48.69または48.99付近で行われ、30や-0.12%が市場の動きを示します。BKHYの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKHY株に投資する方法は？

BNY Mellon High Yield Beta ETFへの投資では、年間の値幅43.06 - 48.92と現在の48.69を考慮します。注文は多くの場合48.69や48.99で行われる前に、1.48%や2.94%と比較されます。BKHYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BNY Mellon High Yield ETFの株の最高値は？

BNY Mellon High Yield ETFの過去1年の最高値は48.92でした。43.06 - 48.92内で株価は大きく変動し、48.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon High Yield Beta ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon High Yield ETFの株の最低値は？

BNY Mellon High Yield ETF(BKHY)の年間最安値は43.06でした。現在の48.69や43.06 - 48.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKHYの動きはライブチャートで確認できます。

BKHYの株式分割はいつ行われましたか？

BNY Mellon High Yield Beta ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.74、0.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.66 48.75
1年のレンジ
43.06 48.92
以前の終値
48.74
始値
48.75
買値
48.69
買値
48.99
安値
48.66
高値
48.75
出来高
30
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
1.48%
6ヶ月の変化
2.94%
1年の変化
0.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8