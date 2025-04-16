- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
Le taux de change de BKHY a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.66 et à un maximum de 48.74.
Suivez la dynamique BNY Mellon High Yield Beta ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKHY Nouvelles
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- High Yield: When Boring Is Better
- BNY Mellon Global Fixed Income Fund Q2 2025 Commentary
- BNY Mellon Core Plus Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Weekly Market Pulse: The Grand Illusions
- The Impression Of Invincibility
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Charts Of Interest
- How Bad Were U.S. Tariffs For The Liquidity Of Corporate Bonds?
- Multi-Asset Midyear Outlook: Selectivity Matters
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- High-Yield Bonds: Why Shorter May Be Smarter
- Despite Turmoil In Stocks, Financial Stress, Junk Bond Spreads Still In La-La Land
- Trade Wars And The U.S. Dollar
- Credit Markets On Edge As Tariff Pressure Builds
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BKHY aujourd'hui ?
L'action BNY Mellon High Yield Beta ETF est cotée à 48.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 48.67 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de BKHY présente ces mises à jour.
L'action BNY Mellon High Yield Beta ETF verse-t-elle des dividendes ?
BNY Mellon High Yield Beta ETF est actuellement valorisé à 48.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKHY.
Comment acheter des actions BKHY ?
Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon High Yield Beta ETF au cours actuel de 48.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.74 ou de 49.04, le 44 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BKHY ?
Investir dans BNY Mellon High Yield Beta ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.06 - 48.92 et le prix actuel 48.74. Beaucoup comparent 1.58% et 3.04% avant de passer des ordres à 48.74 ou 49.04. Consultez le graphique du cours de BKHY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon High Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de BNY Mellon High Yield ETF l'année dernière était 48.92. Au cours de 43.06 - 48.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon High Yield Beta ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon High Yield ETF ?
Le cours le plus bas de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) sur l'année a été 43.06. Sa comparaison avec 48.74 et 43.06 - 48.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKHY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BKHY a-t-elle été divisée ?
BNY Mellon High Yield Beta ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.67 et 0.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.67
- Ouverture
- 48.69
- Bid
- 48.74
- Ask
- 49.04
- Plus Bas
- 48.66
- Plus Haut
- 48.74
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 1.58%
- Changement à 6 Mois
- 3.04%
- Changement Annuel
- 0.12%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8