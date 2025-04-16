CotationsSections
Devises / BKHY
Retour à Actions

BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF

48.74 USD 0.07 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKHY a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.66 et à un maximum de 48.74.

Suivez la dynamique BNY Mellon High Yield Beta ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKHY Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BKHY aujourd'hui ?

L'action BNY Mellon High Yield Beta ETF est cotée à 48.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 48.67 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de BKHY présente ces mises à jour.

L'action BNY Mellon High Yield Beta ETF verse-t-elle des dividendes ?

BNY Mellon High Yield Beta ETF est actuellement valorisé à 48.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKHY.

Comment acheter des actions BKHY ?

Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon High Yield Beta ETF au cours actuel de 48.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.74 ou de 49.04, le 44 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKHY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BKHY ?

Investir dans BNY Mellon High Yield Beta ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.06 - 48.92 et le prix actuel 48.74. Beaucoup comparent 1.58% et 3.04% avant de passer des ordres à 48.74 ou 49.04. Consultez le graphique du cours de BKHY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon High Yield ETF ?

Le cours le plus élevé de BNY Mellon High Yield ETF l'année dernière était 48.92. Au cours de 43.06 - 48.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon High Yield Beta ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon High Yield ETF ?

Le cours le plus bas de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) sur l'année a été 43.06. Sa comparaison avec 48.74 et 43.06 - 48.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKHY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BKHY a-t-elle été divisée ?

BNY Mellon High Yield Beta ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.67 et 0.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
48.66 48.74
Range Annuel
43.06 48.92
Clôture Précédente
48.67
Ouverture
48.69
Bid
48.74
Ask
49.04
Plus Bas
48.66
Plus Haut
48.74
Volume
44
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
1.58%
Changement à 6 Mois
3.04%
Changement Annuel
0.12%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8