CotaçõesSeções
Moedas / BJUL
Voltar para Ações

BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.51 USD 0.06 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BJUL para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.46 e o mais alto foi 49.53.

Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BJUL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BJUL hoje?

Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) está avaliado em 49.51. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 49.45, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BJUL em tempo real.

As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July pagam dividendos?

Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July está avaliado em 49.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.84% e USD. Monitore os movimentos de BJUL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BJUL?

Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) pelo preço atual 49.51. Ordens geralmente são executadas perto de 49.51 ou 49.81, enquanto 6 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BJUL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BJUL?

Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July envolve considerar a faixa anual 38.91 - 49.64 e o preço atual 49.51. Muitos comparam 2.65% e 14.26% antes de enviar ordens em 49.51 ou 49.81. Estude as mudanças diárias de preço de BJUL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) no último ano foi 49.64. As ações oscilaram bastante dentro de 38.91 - 49.64, e a comparação com 49.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) no ano foi 38.91. A comparação com o preço atual 49.51 e 38.91 - 49.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BJUL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BJUL?

No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.45 e 13.84% após os eventos corporativos.

Faixa diária
49.46 49.53
Faixa anual
38.91 49.64
Fechamento anterior
49.45
Open
49.53
Bid
49.51
Ask
49.81
Low
49.46
High
49.53
Volume
6
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
2.65%
Mudança de 6 meses
14.26%
Mudança anual
13.84%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8