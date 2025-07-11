- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
A taxa do BJUL para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.46 e o mais alto foi 49.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJUL Notícias
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
- Is The Dollar Setting Up For A Comeback?
- Q2 2025 Earnings Season Preview
- It Pays To Be Optimistic
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BJUL hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) está avaliado em 49.51. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 49.45, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BJUL em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July está avaliado em 49.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.84% e USD. Monitore os movimentos de BJUL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BJUL?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) pelo preço atual 49.51. Ordens geralmente são executadas perto de 49.51 ou 49.81, enquanto 6 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BJUL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BJUL?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July envolve considerar a faixa anual 38.91 - 49.64 e o preço atual 49.51. Muitos comparam 2.65% e 14.26% antes de enviar ordens em 49.51 ou 49.81. Estude as mudanças diárias de preço de BJUL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) no último ano foi 49.64. As ações oscilaram bastante dentro de 38.91 - 49.64, e a comparação com 49.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) no ano foi 38.91. A comparação com o preço atual 49.51 e 38.91 - 49.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BJUL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BJUL?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.45 e 13.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.45
- Open
- 49.53
- Bid
- 49.51
- Ask
- 49.81
- Low
- 49.46
- High
- 49.53
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 2.65%
- Mudança de 6 meses
- 14.26%
- Mudança anual
- 13.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8