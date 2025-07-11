- Übersicht
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
Der Wechselkurs von BJUL hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.46 bis zu einem Hoch von 49.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BJUL heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) notiert heute bei 49.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.45 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von BJUL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BJUL Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July wird derzeit mit 49.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BJUL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BJUL-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) zum aktuellen Kurs von 49.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.58 oder 49.88 platziert, während 10 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BJUL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BJUL-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July müssen die jährliche Spanne 38.91 - 49.64 und der aktuelle Kurs 49.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.80% und 14.42%, bevor sie Orders zu 49.58 oder 49.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BJUL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) im vergangenen Jahr lag bei 49.64. Innerhalb von 38.91 - 49.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) im Laufe des Jahres betrug 38.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.58 und der Spanne 38.91 - 49.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BJUL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BJUL statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.45 und 14.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.45
- Eröffnung
- 49.53
- Bid
- 49.58
- Ask
- 49.88
- Tief
- 49.46
- Hoch
- 49.58
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 2.80%
- 6-Monatsänderung
- 14.42%
- Jahresänderung
- 14.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8