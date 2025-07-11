CotationsSections
Devises / BJUL
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.45 USD 0.02 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BJUL a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.41 et à un maximum de 49.62.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BJUL aujourd'hui ?

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July est cotée à 49.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 49.47 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de BJUL présente ces mises à jour.

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July verse-t-elle des dividendes ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July est actuellement valorisé à 49.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BJUL.

Comment acheter des actions BJUL ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July au cours actuel de 49.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.45 ou de 49.75, le 23 et le -0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BJUL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BJUL ?

Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.91 - 49.64 et le prix actuel 49.45. Beaucoup comparent 2.53% et 14.12% avant de passer des ordres à 49.45 ou 49.75. Consultez le graphique du cours de BJUL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ?

Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July l'année dernière était 49.64. Au cours de 38.91 - 49.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ?

Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) sur l'année a été 38.91. Sa comparaison avec 49.45 et 38.91 - 49.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BJUL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BJUL a-t-elle été divisée ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.47 et 13.70% après les opérations sur titres.

Range quotidien
49.41 49.62
Range Annuel
38.91 49.64
Clôture Précédente
49.47
Ouverture
49.62
Bid
49.45
Ask
49.75
Plus Bas
49.41
Plus Haut
49.62
Volume
23
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
2.53%
Changement à 6 Mois
14.12%
Changement Annuel
13.70%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8