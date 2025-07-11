BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
今日BJUL汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.49和高点49.53进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BJUL新闻
常见问题解答
BJUL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票今天的定价为49.49。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为49.45，交易量达到2。BJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July目前的价值为49.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.80%和USD。实时查看图表以跟踪BJUL走势。
如何购买BJUL股票？
您可以以49.49的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票。订单通常设置在49.49或49.79附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注BJUL的实时图表更新。
如何投资BJUL股票？
投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July需要考虑年度范围38.91 - 49.64和当前价格49.49。许多人在以49.49或49.79下订单之前，会比较2.61%和。实时查看BJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July的最高价格是49.64。在38.91 - 49.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July（BJUL）的最低价格为38.91。将其与当前的49.49和38.91 - 49.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.45和13.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.45
- 开盘价
- 49.53
- 卖价
- 49.49
- 买价
- 49.79
- 最低价
- 49.49
- 最高价
- 49.53
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- 14.22%
- 年变化
- 13.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8