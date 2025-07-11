报价部分
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.49 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BJUL汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.49和高点49.53进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BJUL新闻

常见问题解答

BJUL股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票今天的定价为49.49。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为49.45，交易量达到2。BJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July目前的价值为49.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.80%和USD。实时查看图表以跟踪BJUL走势。

如何购买BJUL股票？

您可以以49.49的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票。订单通常设置在49.49或49.79附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注BJUL的实时图表更新。

如何投资BJUL股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July需要考虑年度范围38.91 - 49.64和当前价格49.49。许多人在以49.49或49.79下订单之前，会比较2.61%和。实时查看BJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July的最高价格是49.64。在38.91 - 49.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July（BJUL）的最低价格为38.91。将其与当前的49.49和38.91 - 49.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.45和13.80%中可见。

日范围
49.49 49.53
年范围
38.91 49.64
前一天收盘价
49.45
开盘价
49.53
卖价
49.49
买价
49.79
最低价
49.49
最高价
49.53
交易量
2
日变化
0.08%
月变化
2.61%
6个月变化
14.22%
年变化
13.80%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8