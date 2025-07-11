QuotazioniSezioni
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.49 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BJUL ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.49 e ad un massimo di 49.53.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BJUL News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BJUL oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July sono prezzate a 49.49. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 49.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BJUL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July è attualmente valutato a 49.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BJUL.

Come acquistare azioni BJUL?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July al prezzo attuale di 49.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.49 o 49.79, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BJUL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BJUL?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July implica considerare l'intervallo annuale 38.91 - 49.64 e il prezzo attuale 49.49. Molti confrontano 2.61% e 14.22% prima di effettuare ordini su 49.49 o 49.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BJUL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July nell'ultimo anno è stato 49.64. All'interno di 38.91 - 49.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) nel corso dell'anno è stato 38.91. Confrontandolo con gli attuali 49.49 e 38.91 - 49.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BJUL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BJUL?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.45 e 13.80%.

Intervallo Giornaliero
49.49 49.53
Intervallo Annuale
38.91 49.64
Chiusura Precedente
49.45
Apertura
49.53
Bid
49.49
Ask
49.79
Minimo
49.49
Massimo
49.53
Volume
2
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
2.61%
Variazione Semestrale
14.22%
Variazione Annuale
13.80%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8