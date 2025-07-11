- Panoramica
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
Il tasso di cambio BJUL ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.49 e ad un massimo di 49.53.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BJUL oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July sono prezzate a 49.49. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 49.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BJUL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July è attualmente valutato a 49.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BJUL.
Come acquistare azioni BJUL?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July al prezzo attuale di 49.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.49 o 49.79, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BJUL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BJUL?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July implica considerare l'intervallo annuale 38.91 - 49.64 e il prezzo attuale 49.49. Molti confrontano 2.61% e 14.22% prima di effettuare ordini su 49.49 o 49.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BJUL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July nell'ultimo anno è stato 49.64. All'interno di 38.91 - 49.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) nel corso dell'anno è stato 38.91. Confrontandolo con gli attuali 49.49 e 38.91 - 49.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BJUL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BJUL?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.45 e 13.80%.
- Chiusura Precedente
- 49.45
- Apertura
- 49.53
- Bid
- 49.49
- Ask
- 49.79
- Minimo
- 49.49
- Massimo
- 49.53
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 2.61%
- Variazione Semestrale
- 14.22%
- Variazione Annuale
- 13.80%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8