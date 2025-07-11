КотировкиРазделы
Валюты / BJUL
Назад в Рынок акций США

BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.49 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BJUL за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.49, а максимальная — 49.53.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BJUL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BJUL сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) сегодня оценивается на уровне 49.49. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 49.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.80% и USD. Отслеживайте движения BJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции BJUL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) по текущей цене 49.49. Ордера обычно размещаются около 49.49 или 49.79, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BJUL?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 38.91 - 49.64 и текущей цены 49.49. Многие сравнивают 2.61% и 14.22% перед размещением ордеров на 49.49 или 49.79. Изучайте ежедневные изменения цены BJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) за последний год составила 49.64. Акции заметно колебались в пределах 38.91 - 49.64, сравнение с 49.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) за год составила 38.91. Сравнение с текущими 49.49 и 38.91 - 49.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BJUL?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.45 и 13.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.49 49.53
Годовой диапазон
38.91 49.64
Предыдущее закрытие
49.45
Open
49.53
Bid
49.49
Ask
49.79
Low
49.49
High
49.53
Объем
2
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
14.22%
Годовое изменение
13.80%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8