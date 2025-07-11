Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) сегодня оценивается на уровне 49.49. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BJUL в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) за последний год составила 49.64. Акции заметно колебались в пределах 38.91 - 49.64, сравнение с 49.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July на графике в реальном времени.