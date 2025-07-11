- Обзор рынка
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
Курс BJUL за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.49, а максимальная — 49.53.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BJUL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BJUL сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) сегодня оценивается на уровне 49.49. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 49.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 49.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.80% и USD. Отслеживайте движения BJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции BJUL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) по текущей цене 49.49. Ордера обычно размещаются около 49.49 или 49.79, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BJUL?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 38.91 - 49.64 и текущей цены 49.49. Многие сравнивают 2.61% и 14.22% перед размещением ордеров на 49.49 или 49.79. Изучайте ежедневные изменения цены BJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) за последний год составила 49.64. Акции заметно колебались в пределах 38.91 - 49.64, сравнение с 49.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) за год составила 38.91. Сравнение с текущими 49.49 и 38.91 - 49.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BJUL?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.45 и 13.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.45
- Open
- 49.53
- Bid
- 49.49
- Ask
- 49.79
- Low
- 49.49
- High
- 49.53
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 14.22%
- Годовое изменение
- 13.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8