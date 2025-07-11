- 概要
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
BJULの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり49.46の安値と49.53の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BJUL株の現在の価格は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株価は本日49.51です。0.12%内で取引され、前日の終値は49.45、取引量は6に達しました。BJULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株は配当を出しますか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの現在の価格は49.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.84%やUSDにも注目します。BJULの動きはライブチャートで確認できます。
BJUL株を買う方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株は現在49.51で購入可能です。注文は通常49.51または49.81付近で行われ、6や-0.04%が市場の動きを示します。BJULの最新情報はライブチャートで確認できます。
BJUL株に投資する方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyへの投資では、年間の値幅38.91 - 49.64と現在の49.51を考慮します。注文は多くの場合49.51や49.81で行われる前に、2.65%や14.26%と比較されます。BJULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株の最高値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの過去1年の最高値は49.64でした。38.91 - 49.64内で株価は大きく変動し、49.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株の最低値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July(BJUL)の年間最安値は38.91でした。現在の49.51や38.91 - 49.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BJULの動きはライブチャートで確認できます。
BJULの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.45、13.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.45
- 始値
- 49.53
- 買値
- 49.51
- 買値
- 49.81
- 安値
- 49.46
- 高値
- 49.53
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- 14.26%
- 1年の変化
- 13.84%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8