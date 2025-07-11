クォートセクション
通貨 / BJUL
株に戻る

BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.51 USD 0.06 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BJULの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり49.46の安値と49.53の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BJUL News

よくあるご質問

BJUL株の現在の価格は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株価は本日49.51です。0.12%内で取引され、前日の終値は49.45、取引量は6に達しました。BJULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株は配当を出しますか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの現在の価格は49.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.84%やUSDにも注目します。BJULの動きはライブチャートで確認できます。

BJUL株を買う方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株は現在49.51で購入可能です。注文は通常49.51または49.81付近で行われ、6や-0.04%が市場の動きを示します。BJULの最新情報はライブチャートで確認できます。

BJUL株に投資する方法は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyへの投資では、年間の値幅38.91 - 49.64と現在の49.51を考慮します。注文は多くの場合49.51や49.81で行われる前に、2.65%や14.26%と比較されます。BJULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株の最高値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの過去1年の最高値は49.64でした。38.91 - 49.64内で株価は大きく変動し、49.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyの株の最低値は？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July(BJUL)の年間最安値は38.91でした。現在の49.51や38.91 - 49.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BJULの動きはライブチャートで確認できます。

BJULの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Julyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.45、13.84%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.46 49.53
1年のレンジ
38.91 49.64
以前の終値
49.45
始値
49.53
買値
49.51
買値
49.81
安値
49.46
高値
49.53
出来高
6
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
2.65%
6ヶ月の変化
14.26%
1年の変化
13.84%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8