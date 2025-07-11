- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
El tipo de cambio de BJUL de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.46, mientras que el máximo ha alcanzado 49.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJUL News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
- Is The Dollar Setting Up For A Comeback?
- Q2 2025 Earnings Season Preview
- It Pays To Be Optimistic
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BJUL hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) se evalúa hoy en 49.51. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 49.45 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BJUL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July se evalúa actualmente en 49.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.84% y USD. Monitoree los movimientos de BJUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BJUL?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) al precio actual de 49.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.51 o 49.81, mientras que 6 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BJUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BJUL?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July implica tener en cuenta el rango anual 38.91 - 49.64 y el precio actual 49.51. Muchos comparan 2.65% y 14.26% antes de colocar órdenes en 49.51 o 49.81. Estudie los cambios diarios de precios de BJUL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) en el último año ha sido 49.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.91 - 49.64, una comparación con 49.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) para el año ha sido 38.91. La comparación con los actuales 49.51 y 38.91 - 49.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BJUL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BJUL?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.45 y 13.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.45
- Open
- 49.53
- Bid
- 49.51
- Ask
- 49.81
- Low
- 49.46
- High
- 49.53
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 2.65%
- Cambio a 6 meses
- 14.26%
- Cambio anual
- 13.84%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8