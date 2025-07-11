CotizacionesSecciones
Divisas / BJUL
Volver a Acciones

BJUL: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

49.51 USD 0.06 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BJUL de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.46, mientras que el máximo ha alcanzado 49.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BJUL News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BJUL hoy?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) se evalúa hoy en 49.51. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 49.45 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BJUL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July se evalúa actualmente en 49.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.84% y USD. Monitoree los movimientos de BJUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BJUL?

Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) al precio actual de 49.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.51 o 49.81, mientras que 6 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BJUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BJUL?

Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July implica tener en cuenta el rango anual 38.91 - 49.64 y el precio actual 49.51. Muchos comparan 2.65% y 14.26% antes de colocar órdenes en 49.51 o 49.81. Estudie los cambios diarios de precios de BJUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) en el último año ha sido 49.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.91 - 49.64, una comparación con 49.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July?

El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) para el año ha sido 38.91. La comparación con los actuales 49.51 y 38.91 - 49.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BJUL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BJUL?

En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.45 y 13.84% después de las acciones corporativas.

Rango diario
49.46 49.53
Rango anual
38.91 49.64
Cierres anteriores
49.45
Open
49.53
Bid
49.51
Ask
49.81
Low
49.46
High
49.53
Volumen
6
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
2.65%
Cambio a 6 meses
14.26%
Cambio anual
13.84%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8