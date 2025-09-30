- Visão do mercado
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
A taxa do BJAN para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.85 e o mais alto foi 52.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BJAN hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) está avaliado em 52.92. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 52.90, e o volume de negociação atingiu 32. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BJAN em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January está avaliado em 52.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.25% e USD. Monitore os movimentos de BJAN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BJAN?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) pelo preço atual 52.92. Ordens geralmente são executadas perto de 52.92 ou 53.22, enquanto 32 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BJAN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BJAN?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January envolve considerar a faixa anual 41.99 - 53.00 e o preço atual 52.92. Muitos comparam 2.68% e 13.20% antes de enviar ordens em 52.92 ou 53.22. Estude as mudanças diárias de preço de BJAN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) no último ano foi 53.00. As ações oscilaram bastante dentro de 41.99 - 53.00, e a comparação com 52.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) no ano foi 41.99. A comparação com o preço atual 52.92 e 41.99 - 53.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BJAN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BJAN?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.90 e 14.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.90
- Open
- 52.90
- Bid
- 52.92
- Ask
- 53.22
- Low
- 52.85
- High
- 52.96
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 2.68%
- Mudança de 6 meses
- 13.20%
- Mudança anual
- 14.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8