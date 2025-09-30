- Übersicht
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Der Wechselkurs von BJAN hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.85 bis zu einem Hoch von 52.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BJAN heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) notiert heute bei 52.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.90 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von BJAN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BJAN Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January wird derzeit mit 52.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BJAN zu verfolgen.
Wie kaufe ich BJAN-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) zum aktuellen Kurs von 52.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.92 oder 53.22 platziert, während 32 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BJAN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BJAN-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January müssen die jährliche Spanne 41.99 - 53.00 und der aktuelle Kurs 52.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.68% und 13.20%, bevor sie Orders zu 52.92 oder 53.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BJAN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) im vergangenen Jahr lag bei 53.00. Innerhalb von 41.99 - 53.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) im Laufe des Jahres betrug 41.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.92 und der Spanne 41.99 - 53.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BJAN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BJAN statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.90 und 14.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.90
- Eröffnung
- 52.90
- Bid
- 52.92
- Ask
- 53.22
- Tief
- 52.85
- Hoch
- 52.96
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 2.68%
- 6-Monatsänderung
- 13.20%
- Jahresänderung
- 14.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8