BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
El tipo de cambio de BJAN de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.90, mientras que el máximo ha alcanzado 52.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BJAN hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) se evalúa hoy en 52.91. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 52.90 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BJAN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January se evalúa actualmente en 52.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.23% y USD. Monitoree los movimientos de BJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BJAN?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) al precio actual de 52.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.91 o 53.21, mientras que 3 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BJAN?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January implica tener en cuenta el rango anual 41.99 - 53.00 y el precio actual 52.91. Muchos comparan 2.66% y 13.18% antes de colocar órdenes en 52.91 o 53.21. Estudie los cambios diarios de precios de BJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) en el último año ha sido 53.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.99 - 53.00, una comparación con 52.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) para el año ha sido 41.99. La comparación con los actuales 52.91 y 41.99 - 53.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BJAN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BJAN?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.90 y 14.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 52.90
- Open
- 52.90
- Bid
- 52.91
- Ask
- 53.21
- Low
- 52.90
- High
- 52.92
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 2.66%
- Cambio a 6 meses
- 13.18%
- Cambio anual
- 14.23%
