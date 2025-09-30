报价部分
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

52.91 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BJAN汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点52.90和高点52.92进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BJAN股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January股票今天的定价为52.91。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为52.90，交易量达到3。BJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January目前的价值为52.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.23%和USD。实时查看图表以跟踪BJAN走势。

如何购买BJAN股票？

您可以以52.91的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January股票。订单通常设置在52.91或53.21附近，而3和0.02%显示市场活动。立即关注BJAN的实时图表更新。

如何投资BJAN股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January需要考虑年度范围41.99 - 53.00和当前价格52.91。许多人在以52.91或53.21下订单之前，会比较2.66%和。实时查看BJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January的最高价格是53.00。在41.99 - 53.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January（BJAN）的最低价格为41.99。将其与当前的52.91和41.99 - 53.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.90和14.23%中可见。

日范围
52.90 52.92
年范围
41.99 53.00
前一天收盘价
52.90
开盘价
52.90
卖价
52.91
买价
53.21
最低价
52.90
最高价
52.92
交易量
3
日变化
0.02%
月变化
2.66%
6个月变化
13.18%
年变化
14.23%
