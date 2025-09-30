- Panoramica
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Il tasso di cambio BJAN ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.90 e ad un massimo di 52.92.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BJAN oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January sono prezzate a 52.92. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 52.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BJAN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January è attualmente valutato a 52.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BJAN.
Come acquistare azioni BJAN?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January al prezzo attuale di 52.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.92 o 53.22, mentre 2 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BJAN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BJAN?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January implica considerare l'intervallo annuale 41.99 - 53.00 e il prezzo attuale 52.92. Molti confrontano 2.68% e 13.20% prima di effettuare ordini su 52.92 o 53.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BJAN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January nell'ultimo anno è stato 53.00. All'interno di 41.99 - 53.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) nel corso dell'anno è stato 41.99. Confrontandolo con gli attuali 52.92 e 41.99 - 53.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BJAN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BJAN?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.90 e 14.25%.
- Chiusura Precedente
- 52.90
- Apertura
- 52.90
- Bid
- 52.92
- Ask
- 53.22
- Minimo
- 52.90
- Massimo
- 52.92
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 2.68%
- Variazione Semestrale
- 13.20%
- Variazione Annuale
- 14.25%
