QuotazioniSezioni
Valute / BJAN
Tornare a Azioni

BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

52.92 USD 0.02 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BJAN ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.90 e ad un massimo di 52.92.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BJAN oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January sono prezzate a 52.92. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 52.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BJAN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January è attualmente valutato a 52.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BJAN.

Come acquistare azioni BJAN?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January al prezzo attuale di 52.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.92 o 53.22, mentre 2 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BJAN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BJAN?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January implica considerare l'intervallo annuale 41.99 - 53.00 e il prezzo attuale 52.92. Molti confrontano 2.68% e 13.20% prima di effettuare ordini su 52.92 o 53.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BJAN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January nell'ultimo anno è stato 53.00. All'interno di 41.99 - 53.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) nel corso dell'anno è stato 41.99. Confrontandolo con gli attuali 52.92 e 41.99 - 53.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BJAN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BJAN?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.90 e 14.25%.

Intervallo Giornaliero
52.90 52.92
Intervallo Annuale
41.99 53.00
Chiusura Precedente
52.90
Apertura
52.90
Bid
52.92
Ask
53.22
Minimo
52.90
Massimo
52.92
Volume
2
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
2.68%
Variazione Semestrale
13.20%
Variazione Annuale
14.25%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8