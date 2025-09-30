- Aperçu
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Le taux de change de BJAN a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.88 et à un maximum de 52.95.
Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BJAN aujourd'hui ?
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January est cotée à 52.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 52.84 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de BJAN présente ces mises à jour.
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January verse-t-elle des dividendes ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January est actuellement valorisé à 52.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BJAN.
Comment acheter des actions BJAN ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January au cours actuel de 52.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.90 ou de 53.20, le 9 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BJAN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BJAN ?
Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.99 - 53.00 et le prix actuel 52.90. Beaucoup comparent 2.64% et 13.16% avant de passer des ordres à 52.90 ou 53.20. Consultez le graphique du cours de BJAN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January ?
Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January l'année dernière était 53.00. Au cours de 41.99 - 53.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January ?
Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) sur l'année a été 41.99. Sa comparaison avec 52.90 et 41.99 - 53.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BJAN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BJAN a-t-elle été divisée ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.84 et 14.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.84
- Ouverture
- 52.94
- Bid
- 52.90
- Ask
- 53.20
- Plus Bas
- 52.88
- Plus Haut
- 52.95
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 2.64%
- Changement à 6 Mois
- 13.16%
- Changement Annuel
- 14.21%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8