通貨 / BJAN
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

52.91 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BJANの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり52.90の安値と52.92の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
52.90 52.92
1年のレンジ
41.99 53.00
以前の終値
52.90
始値
52.90
買値
52.91
買値
53.21
安値
52.90
高値
52.92
出来高
3
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
2.66%
6ヶ月の変化
13.18%
1年の変化
14.23%
