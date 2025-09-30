- 概要
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
BJANの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり52.90の安値と52.92の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BJAN株の現在の価格は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの株価は本日52.91です。0.02%内で取引され、前日の終値は52.90、取引量は3に達しました。BJANのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの株は配当を出しますか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの現在の価格は52.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.23%やUSDにも注目します。BJANの動きはライブチャートで確認できます。
BJAN株を買う方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの株は現在52.91で購入可能です。注文は通常52.91または53.21付近で行われ、3や0.02%が市場の動きを示します。BJANの最新情報はライブチャートで確認できます。
BJAN株に投資する方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryへの投資では、年間の値幅41.99 - 53.00と現在の52.91を考慮します。注文は多くの場合52.91や53.21で行われる前に、2.66%や13.18%と比較されます。BJANの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの株の最高値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの過去1年の最高値は53.00でした。41.99 - 53.00内で株価は大きく変動し、52.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryの株の最低値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January(BJAN)の年間最安値は41.99でした。現在の52.91や41.99 - 53.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BJANの動きはライブチャートで確認できます。
BJANの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Januaryは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.90、14.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.90
- 始値
- 52.90
- 買値
- 52.91
- 買値
- 53.21
- 安値
- 52.90
- 高値
- 52.92
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 2.66%
- 6ヶ月の変化
- 13.18%
- 1年の変化
- 14.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8