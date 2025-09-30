КотировкиРазделы
BJAN
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

52.92 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BJAN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.90, а максимальная — 52.92.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BJAN сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) сегодня оценивается на уровне 52.92. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 52.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 52.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.25% и USD. Отслеживайте движения BJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции BJAN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) по текущей цене 52.92. Ордера обычно размещаются около 52.92 или 53.22, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BJAN?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.99 - 53.00 и текущей цены 52.92. Многие сравнивают 2.68% и 13.20% перед размещением ордеров на 52.92 или 53.22. Изучайте ежедневные изменения цены BJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 41.99 - 53.00, сравнение с 52.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) за год составила 41.99. Сравнение с текущими 52.92 и 41.99 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BJAN?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.90 и 14.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.90 52.92
Годовой диапазон
41.99 53.00
Предыдущее закрытие
52.90
Open
52.90
Bid
52.92
Ask
53.22
Low
52.90
High
52.92
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
13.20%
Годовое изменение
14.25%
