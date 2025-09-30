- Обзор рынка
BJAN: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Курс BJAN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.90, а максимальная — 52.92.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BJAN сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) сегодня оценивается на уровне 52.92. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 52.90, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 52.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.25% и USD. Отслеживайте движения BJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции BJAN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) по текущей цене 52.92. Ордера обычно размещаются около 52.92 или 53.22, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BJAN?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.99 - 53.00 и текущей цены 52.92. Многие сравнивают 2.68% и 13.20% перед размещением ордеров на 52.92 или 53.22. Изучайте ежедневные изменения цены BJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 41.99 - 53.00, сравнение с 52.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) за год составила 41.99. Сравнение с текущими 52.92 и 41.99 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BJAN?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.90 и 14.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.90
- Open
- 52.90
- Bid
- 52.92
- Ask
- 53.22
- Low
- 52.90
- High
- 52.92
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 13.20%
- Годовое изменение
- 14.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8