BIVIW: BIOVIE INC.
A taxa do BIVIW para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3910 e o mais alto foi 0.4499.
Veja a dinâmica do par de moedas BIOVIE INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BIVIW hoje?
Hoje BIOVIE INC. (BIVIW) está avaliado em 0.4498. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 0.4500, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIVIW em tempo real.
As ações de BIOVIE INC. pagam dividendos?
Atualmente BIOVIE INC. está avaliado em 0.4498. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.59% e USD. Monitore os movimentos de BIVIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BIVIW?
Você pode comprar ações de BIOVIE INC. (BIVIW) pelo preço atual 0.4498. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4498 ou 0.4528, enquanto 10 e 4.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIVIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BIVIW?
Investir em BIOVIE INC. envolve considerar a faixa anual 0.3100 - 0.5200 e o preço atual 0.4498. Muitos comparam 18.06% e 12.59% antes de enviar ordens em 0.4498 ou 0.4528. Estude as mudanças diárias de preço de BIVIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BIOVIE INC.?
O maior preço de BIOVIE INC. (BIVIW) no último ano foi 0.5200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3100 - 0.5200, e a comparação com 0.4500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BIOVIE INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BIOVIE INC.?
O menor preço de BIOVIE INC. (BIVIW) no ano foi 0.3100. A comparação com o preço atual 0.4498 e 0.3100 - 0.5200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIVIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIVIW?
No passado BIOVIE INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4500 e 12.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.4500
- Open
- 0.4309
- Bid
- 0.4498
- Ask
- 0.4528
- Low
- 0.3910
- High
- 0.4499
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 18.06%
- Mudança de 6 meses
- 12.59%
- Mudança anual
- 12.59%
