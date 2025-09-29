КотировкиРазделы
Валюты / BIVIW
BIVIW: BIOVIE INC.

0.4498 USD 0.0002 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIVIW за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3910, а максимальная — 0.4499.

Следите за динамикой BIOVIE INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIVIW сегодня?

BIOVIE INC. (BIVIW) сегодня оценивается на уровне 0.4498. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 0.4500, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIVIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BIOVIE INC.?

BIOVIE INC. в настоящее время оценивается в 0.4498. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.59% и USD. Отслеживайте движения BIVIW на графике в реальном времени.

Как купить акции BIVIW?

Вы можете купить акции BIOVIE INC. (BIVIW) по текущей цене 0.4498. Ордера обычно размещаются около 0.4498 или 0.4528, тогда как 10 и 4.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIVIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIVIW?

Инвестирование в BIOVIE INC. предполагает учет годового диапазона 0.3100 - 0.5200 и текущей цены 0.4498. Многие сравнивают 18.06% и 12.59% перед размещением ордеров на 0.4498 или 0.4528. Изучайте ежедневные изменения цены BIVIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BIOVIE INC.?

Самая высокая цена BIOVIE INC. (BIVIW) за последний год составила 0.5200. Акции заметно колебались в пределах 0.3100 - 0.5200, сравнение с 0.4500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BIOVIE INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BIOVIE INC.?

Самая низкая цена BIOVIE INC. (BIVIW) за год составила 0.3100. Сравнение с текущими 0.4498 и 0.3100 - 0.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIVIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIVIW?

В прошлом BIOVIE INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4500 и 12.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.3910 0.4499
Годовой диапазон
0.3100 0.5200
Предыдущее закрытие
0.4500
Open
0.4309
Bid
0.4498
Ask
0.4528
Low
0.3910
High
0.4499
Объем
10
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
18.06%
6-месячное изменение
12.59%
Годовое изменение
12.59%
