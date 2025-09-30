- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIVIW: BIOVIE INC.
Der Wechselkurs von BIVIW hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3910 bis zu einem Hoch von 0.4499 gehandelt.
Verfolgen Sie die BIOVIE INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BIVIW heute?
Die Aktie von BIOVIE INC. (BIVIW) notiert heute bei 0.4498. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.4500 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von BIVIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BIVIW Dividenden?
BIOVIE INC. wird derzeit mit 0.4498 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIVIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BIVIW-Aktien?
Sie können Aktien von BIOVIE INC. (BIVIW) zum aktuellen Kurs von 0.4498 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4498 oder 0.4528 platziert, während 10 und 4.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIVIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BIVIW-Aktien?
Bei einer Investition in BIOVIE INC. müssen die jährliche Spanne 0.3100 - 0.5200 und der aktuelle Kurs 0.4498 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.06% und 12.59%, bevor sie Orders zu 0.4498 oder 0.4528 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIVIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BIOVIE INC.?
Der höchste Kurs von BIOVIE INC. (BIVIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.5200. Innerhalb von 0.3100 - 0.5200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.4500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BIOVIE INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BIOVIE INC.?
Der niedrigste Kurs von BIOVIE INC. (BIVIW) im Laufe des Jahres betrug 0.3100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4498 und der Spanne 0.3100 - 0.5200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIVIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BIVIW statt?
BIOVIE INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.4500 und 12.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4500
- Eröffnung
- 0.4309
- Bid
- 0.4498
- Ask
- 0.4528
- Tief
- 0.3910
- Hoch
- 0.4499
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 18.06%
- 6-Monatsänderung
- 12.59%
- Jahresänderung
- 12.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4