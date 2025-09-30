- Panoramica
BIVIW: BIOVIE INC.
Il tasso di cambio BIVIW ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3910 e ad un massimo di 0.4499.
Segui le dinamiche di BIOVIE INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BIVIW oggi?
Oggi le azioni BIOVIE INC. sono prezzate a 0.4498. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 0.4500 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIVIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BIOVIE INC. pagano dividendi?
BIOVIE INC. è attualmente valutato a 0.4498. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIVIW.
Come acquistare azioni BIVIW?
Puoi acquistare azioni BIOVIE INC. al prezzo attuale di 0.4498. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4498 o 0.4528, mentre 10 e 4.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIVIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BIVIW?
Investire in BIOVIE INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.3100 - 0.5200 e il prezzo attuale 0.4498. Molti confrontano 18.06% e 12.59% prima di effettuare ordini su 0.4498 o 0.4528. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIVIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BIOVIE INC.?
Il prezzo massimo di BIOVIE INC. nell'ultimo anno è stato 0.5200. All'interno di 0.3100 - 0.5200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BIOVIE INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BIOVIE INC.?
Il prezzo più basso di BIOVIE INC. (BIVIW) nel corso dell'anno è stato 0.3100. Confrontandolo con gli attuali 0.4498 e 0.3100 - 0.5200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIVIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIVIW?
BIOVIE INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4500 e 12.59%.
- Chiusura Precedente
- 0.4500
- Apertura
- 0.4309
- Bid
- 0.4498
- Ask
- 0.4528
- Minimo
- 0.3910
- Massimo
- 0.4499
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 18.06%
- Variazione Semestrale
- 12.59%
- Variazione Annuale
- 12.59%
