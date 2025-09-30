QuotazioniSezioni
BIVIW: BIOVIE INC.

0.4498 USD 0.0002 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIVIW ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3910 e ad un massimo di 0.4499.

Segui le dinamiche di BIOVIE INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.3910 0.4499
Intervallo Annuale
0.3100 0.5200
Chiusura Precedente
0.4500
Apertura
0.4309
Bid
0.4498
Ask
0.4528
Minimo
0.3910
Massimo
0.4499
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
18.06%
Variazione Semestrale
12.59%
Variazione Annuale
12.59%
