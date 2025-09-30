- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BIVIW: BIOVIE INC.
Le taux de change de BIVIW a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3910 et à un maximum de 0.4499.
Suivez la dynamique BIOVIE INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BIVIW aujourd'hui ?
L'action BIOVIE INC. est cotée à 0.4498 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 0.4500 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de BIVIW présente ces mises à jour.
L'action BIOVIE INC. verse-t-elle des dividendes ?
BIOVIE INC. est actuellement valorisé à 0.4498. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIVIW.
Comment acheter des actions BIVIW ?
Vous pouvez acheter des actions BIOVIE INC. au cours actuel de 0.4498. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4498 ou de 0.4528, le 10 et le 4.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIVIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BIVIW ?
Investir dans BIOVIE INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3100 - 0.5200 et le prix actuel 0.4498. Beaucoup comparent 18.06% et 12.59% avant de passer des ordres à 0.4498 ou 0.4528. Consultez le graphique du cours de BIVIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BIOVIE INC. ?
Le cours le plus élevé de BIOVIE INC. l'année dernière était 0.5200. Au cours de 0.3100 - 0.5200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.4500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BIOVIE INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BIOVIE INC. ?
Le cours le plus bas de BIOVIE INC. (BIVIW) sur l'année a été 0.3100. Sa comparaison avec 0.4498 et 0.3100 - 0.5200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIVIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BIVIW a-t-elle été divisée ?
BIOVIE INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.4500 et 12.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.4500
- Ouverture
- 0.4309
- Bid
- 0.4498
- Ask
- 0.4528
- Plus Bas
- 0.3910
- Plus Haut
- 0.4499
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 18.06%
- Changement à 6 Mois
- 12.59%
- Changement Annuel
- 12.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4