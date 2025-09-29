BIVIW: BIOVIE INC.
今日BIVIW汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点0.3910和高点0.4499进行交易。
关注BIOVIE INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BIVIW股票今天的价格是多少？
BIOVIE INC.股票今天的定价为0.4498。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为0.4500，交易量达到10。BIVIW的实时价格图表显示了这些更新。
BIOVIE INC.股票是否支付股息？
BIOVIE INC.目前的价值为0.4498。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪BIVIW走势。
如何购买BIVIW股票？
您可以以0.4498的当前价格购买BIOVIE INC.股票。订单通常设置在0.4498或0.4528附近，而10和4.39%显示市场活动。立即关注BIVIW的实时图表更新。
如何投资BIVIW股票？
投资BIOVIE INC.需要考虑年度范围0.3100 - 0.5200和当前价格0.4498。许多人在以0.4498或0.4528下订单之前，会比较18.06%和。实时查看BIVIW价格图表，了解每日变化。
BIOVIE INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BIOVIE INC.的最高价格是0.5200。在0.3100 - 0.5200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BIOVIE INC.的绩效。
BIOVIE INC.股票的最低价格是多少？
BIOVIE INC.（BIVIW）的最低价格为0.3100。将其与当前的0.4498和0.3100 - 0.5200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIVIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIVIW股票是什么时候拆分的？
BIOVIE INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4500和12.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.4500
- 开盘价
- 0.4309
- 卖价
- 0.4498
- 买价
- 0.4528
- 最低价
- 0.3910
- 最高价
- 0.4499
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 18.06%
- 6个月变化
- 12.59%
- 年变化
- 12.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值