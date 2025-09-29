BIVIW股票今天的价格是多少？ BIOVIE INC.股票今天的定价为0.4498。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为0.4500，交易量达到10。BIVIW的实时价格图表显示了这些更新。

BIOVIE INC.股票是否支付股息？ BIOVIE INC.目前的价值为0.4498。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪BIVIW走势。

如何购买BIVIW股票？ 您可以以0.4498的当前价格购买BIOVIE INC.股票。订单通常设置在0.4498或0.4528附近，而10和4.39%显示市场活动。立即关注BIVIW的实时图表更新。

如何投资BIVIW股票？ 投资BIOVIE INC.需要考虑年度范围0.3100 - 0.5200和当前价格0.4498。许多人在以0.4498或0.4528下订单之前，会比较18.06%和。实时查看BIVIW价格图表，了解每日变化。

BIOVIE INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BIOVIE INC.的最高价格是0.5200。在0.3100 - 0.5200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BIOVIE INC.的绩效。

BIOVIE INC.股票的最低价格是多少？ BIOVIE INC.（BIVIW）的最低价格为0.3100。将其与当前的0.4498和0.3100 - 0.5200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIVIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。