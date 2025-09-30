クォートセクション
通貨 / BIVIW
BIVIW: BIOVIE INC.

0.4498 USD 0.0002 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIVIWの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3910の安値と0.4499の高値で取引されました。

BIOVIE INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BIVIW株の現在の価格は？

BIOVIE INC.の株価は本日0.4498です。-0.04%内で取引され、前日の終値は0.4500、取引量は10に達しました。BIVIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BIOVIE INC.の株は配当を出しますか？

BIOVIE INC.の現在の価格は0.4498です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.59%やUSDにも注目します。BIVIWの動きはライブチャートで確認できます。

BIVIW株を買う方法は？

BIOVIE INC.の株は現在0.4498で購入可能です。注文は通常0.4498または0.4528付近で行われ、10や4.39%が市場の動きを示します。BIVIWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BIVIW株に投資する方法は？

BIOVIE INC.への投資では、年間の値幅0.3100 - 0.5200と現在の0.4498を考慮します。注文は多くの場合0.4498や0.4528で行われる前に、18.06%や12.59%と比較されます。BIVIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BIOVIE INC.の株の最高値は？

BIOVIE INC.の過去1年の最高値は0.5200でした。0.3100 - 0.5200内で株価は大きく変動し、0.4500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BIOVIE INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BIOVIE INC.の株の最低値は？

BIOVIE INC.(BIVIW)の年間最安値は0.3100でした。現在の0.4498や0.3100 - 0.5200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIVIWの動きはライブチャートで確認できます。

BIVIWの株式分割はいつ行われましたか？

BIOVIE INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4500、12.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.3910 0.4499
1年のレンジ
0.3100 0.5200
以前の終値
0.4500
始値
0.4309
買値
0.4498
買値
0.4528
安値
0.3910
高値
0.4499
出来高
10
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
18.06%
6ヶ月の変化
12.59%
1年の変化
12.59%
