BIVIW: BIOVIE INC.
BIVIWの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3910の安値と0.4499の高値で取引されました。
BIOVIE INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BIVIW株の現在の価格は？
BIOVIE INC.の株価は本日0.4498です。-0.04%内で取引され、前日の終値は0.4500、取引量は10に達しました。BIVIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BIOVIE INC.の株は配当を出しますか？
BIOVIE INC.の現在の価格は0.4498です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.59%やUSDにも注目します。BIVIWの動きはライブチャートで確認できます。
BIVIW株を買う方法は？
BIOVIE INC.の株は現在0.4498で購入可能です。注文は通常0.4498または0.4528付近で行われ、10や4.39%が市場の動きを示します。BIVIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BIVIW株に投資する方法は？
BIOVIE INC.への投資では、年間の値幅0.3100 - 0.5200と現在の0.4498を考慮します。注文は多くの場合0.4498や0.4528で行われる前に、18.06%や12.59%と比較されます。BIVIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BIOVIE INC.の株の最高値は？
BIOVIE INC.の過去1年の最高値は0.5200でした。0.3100 - 0.5200内で株価は大きく変動し、0.4500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BIOVIE INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BIOVIE INC.の株の最低値は？
BIOVIE INC.(BIVIW)の年間最安値は0.3100でした。現在の0.4498や0.3100 - 0.5200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIVIWの動きはライブチャートで確認できます。
BIVIWの株式分割はいつ行われましたか？
BIOVIE INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4500、12.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.4500
- 始値
- 0.4309
- 買値
- 0.4498
- 買値
- 0.4528
- 安値
- 0.3910
- 高値
- 0.4499
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 18.06%
- 6ヶ月の変化
- 12.59%
- 1年の変化
- 12.59%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4