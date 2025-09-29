- Panorámica
BIVIW: BIOVIE INC.
El tipo de cambio de BIVIW de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3910, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4499.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BIOVIE INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BIVIW hoy?
BIOVIE INC. (BIVIW) se evalúa hoy en 0.4498. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 0.4500 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BIVIW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BIOVIE INC.?
BIOVIE INC. se evalúa actualmente en 0.4498. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.59% y USD. Monitoree los movimientos de BIVIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BIVIW?
Puede comprar acciones de BIOVIE INC. (BIVIW) al precio actual de 0.4498. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.4498 o 0.4528, mientras que 10 y 4.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BIVIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BIVIW?
Invertir en BIOVIE INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.3100 - 0.5200 y el precio actual 0.4498. Muchos comparan 18.06% y 12.59% antes de colocar órdenes en 0.4498 o 0.4528. Estudie los cambios diarios de precios de BIVIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BIOVIE INC.?
El precio más alto de BIOVIE INC. (BIVIW) en el último año ha sido 0.5200. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.3100 - 0.5200, una comparación con 0.4500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BIOVIE INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BIOVIE INC.?
El precio más bajo de BIOVIE INC. (BIVIW) para el año ha sido 0.3100. La comparación con los actuales 0.4498 y 0.3100 - 0.5200 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BIVIW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BIVIW?
En el pasado, BIOVIE INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.4500 y 12.59% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.4500
- Open
- 0.4309
- Bid
- 0.4498
- Ask
- 0.4528
- Low
- 0.3910
- High
- 0.4499
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 18.06%
- Cambio a 6 meses
- 12.59%
- Cambio anual
- 12.59%
