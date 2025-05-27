Moedas / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
24.42 USD 0.45 (1.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BFST para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.09 e o mais alto foi 24.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Business First Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.09 24.61
Faixa anual
20.07 30.30
- Fechamento anterior
- 23.97
- Open
- 24.09
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Low
- 24.09
- High
- 24.61
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- -1.25%
- Mudança de 6 meses
- 1.24%
- Mudança anual
- -3.74%
