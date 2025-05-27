통화 / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
24.21 USD 0.42 (1.71%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BFST 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.01이고 고가는 24.63이었습니다.
Business First Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFST News
- DA Davidson raises Business First Banchsares stock price target on improved outlook
- Business First Bancshares, Inc. (BFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Business First Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BFST)
- Earnings call transcript: Business First Q2 2025 beats expectations
- Business First (BFST) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Business First Q2 2025 slides reveal strong performance and acquisition momentum
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Business First earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Isabella Bank Corporation (ISBA) Q2 Earnings Meet Estimates
- CNB Financial (CCNE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulton Financial (FULT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Business First Bancshares to acquire Progressive Bancorp in stock deal
- Business First Bancshares holds annual shareholder meeting
일일 변동 비율
24.01 24.63
년간 변동
20.07 30.30
- 이전 종가
- 24.63
- 시가
- 24.63
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- 저가
- 24.01
- 고가
- 24.63
- 볼륨
- 272
- 일일 변동
- -1.71%
- 월 변동
- -2.10%
- 6개월 변동
- 0.37%
- 년간 변동율
- -4.57%
20 9월, 토요일