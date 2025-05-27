QuotazioniSezioni
BFST: Business First Bancshares Inc

24.21 USD 0.42 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFST ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.01 e ad un massimo di 24.63.

Segui le dinamiche di Business First Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
24.01 24.63
Intervallo Annuale
20.07 30.30
Chiusura Precedente
24.63
Apertura
24.63
Bid
24.21
Ask
24.51
Minimo
24.01
Massimo
24.63
Volume
272
Variazione giornaliera
-1.71%
Variazione Mensile
-2.10%
Variazione Semestrale
0.37%
Variazione Annuale
-4.57%
20 settembre, sabato