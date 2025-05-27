Valute / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
24.21 USD 0.42 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFST ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.01 e ad un massimo di 24.63.
Segui le dinamiche di Business First Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.01 24.63
Intervallo Annuale
20.07 30.30
- Chiusura Precedente
- 24.63
- Apertura
- 24.63
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Minimo
- 24.01
- Massimo
- 24.63
- Volume
- 272
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- -2.10%
- Variazione Semestrale
- 0.37%
- Variazione Annuale
- -4.57%
20 settembre, sabato