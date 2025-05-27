通貨 / BFST
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BFST: Business First Bancshares Inc
24.63 USD 0.66 (2.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFSTの今日の為替レートは、2.75%変化しました。日中、通貨は1あたり24.09の安値と24.65の高値で取引されました。
Business First Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFST News
- DA Davidson raises Business First Banchsares stock price target on improved outlook
- Business First Bancshares, Inc. (BFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Business First Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BFST)
- Earnings call transcript: Business First Q2 2025 beats expectations
- Business First (BFST) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Business First Q2 2025 slides reveal strong performance and acquisition momentum
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Business First earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Isabella Bank Corporation (ISBA) Q2 Earnings Meet Estimates
- CNB Financial (CCNE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulton Financial (FULT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Business First Bancshares to acquire Progressive Bancorp in stock deal
- Business First Bancshares holds annual shareholder meeting
1日のレンジ
24.09 24.65
1年のレンジ
20.07 30.30
- 以前の終値
- 23.97
- 始値
- 24.09
- 買値
- 24.63
- 買値
- 24.93
- 安値
- 24.09
- 高値
- 24.65
- 出来高
- 227
- 1日の変化
- 2.75%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 2.11%
- 1年の変化
- -2.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K