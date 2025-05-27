Währungen / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
24.39 USD 0.24 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFST hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.39 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Business First Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFST News
Tagesspanne
24.39 24.63
Jahresspanne
20.07 30.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.63
- Eröffnung
- 24.63
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Tief
- 24.39
- Hoch
- 24.63
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -1.37%
- 6-Monatsänderung
- 1.12%
- Jahresänderung
- -3.86%
