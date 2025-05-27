Devises / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
24.21 USD 0.42 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BFST a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.01 et à un maximum de 24.63.
Suivez la dynamique Business First Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BFST Nouvelles
- DA Davidson raises Business First Banchsares stock price target on improved outlook
- Business First Bancshares, Inc. (BFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Business First Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BFST)
- Earnings call transcript: Business First Q2 2025 beats expectations
- Business First (BFST) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Business First Q2 2025 slides reveal strong performance and acquisition momentum
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Business First earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Isabella Bank Corporation (ISBA) Q2 Earnings Meet Estimates
- CNB Financial (CCNE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulton Financial (FULT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Business First Bancshares to acquire Progressive Bancorp in stock deal
- Business First Bancshares holds annual shareholder meeting
Range quotidien
24.01 24.63
Range Annuel
20.07 30.30
- Clôture Précédente
- 24.63
- Ouverture
- 24.63
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Plus Bas
- 24.01
- Plus Haut
- 24.63
- Volume
- 272
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- -2.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.37%
- Changement Annuel
- -4.57%
20 septembre, samedi