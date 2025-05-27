Divisas / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
23.97 USD 0.05 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BFST de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.88, mientras que el máximo ha alcanzado 24.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Business First Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BFST News
- DA Davidson raises Business First Banchsares stock price target on improved outlook
- Business First Bancshares, Inc. (BFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Business First Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BFST)
- Earnings call transcript: Business First Q2 2025 beats expectations
- Business First (BFST) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Business First Q2 2025 slides reveal strong performance and acquisition momentum
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Business First earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Isabella Bank Corporation (ISBA) Q2 Earnings Meet Estimates
- CNB Financial (CCNE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Fulton Financial (FULT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Business First Bancshares to acquire Progressive Bancorp in stock deal
- Business First Bancshares holds annual shareholder meeting
Rango diario
23.88 24.73
Rango anual
20.07 30.30
- Cierres anteriores
- 23.92
- Open
- 24.14
- Bid
- 23.97
- Ask
- 24.27
- Low
- 23.88
- High
- 24.73
- Volumen
- 228
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -3.07%
- Cambio a 6 meses
- -0.62%
- Cambio anual
- -5.52%
