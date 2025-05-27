КотировкиРазделы
BFST
BFST: Business First Bancshares Inc

23.92 USD 0.52 (2.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFST за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 24.31.

Следите за динамикой Business First Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.76 24.31
Годовой диапазон
20.07 30.30
Предыдущее закрытие
24.44
Open
24.31
Bid
23.92
Ask
24.22
Low
23.76
High
24.31
Объем
182
Дневное изменение
-2.13%
Месячное изменение
-3.28%
6-месячное изменение
-0.83%
Годовое изменение
-5.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.