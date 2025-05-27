Валюты / BFST
BFST: Business First Bancshares Inc
23.92 USD 0.52 (2.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFST за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.76, а максимальная — 24.31.
Следите за динамикой Business First Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BFST
Дневной диапазон
23.76 24.31
Годовой диапазон
20.07 30.30
- Предыдущее закрытие
- 24.44
- Open
- 24.31
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Low
- 23.76
- High
- 24.31
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- -3.28%
- 6-месячное изменение
- -0.83%
- Годовое изменение
- -5.72%
