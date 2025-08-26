Moedas / BBWI
BBWI: Bath & Body Works Inc
26.23 USD 0.50 (1.94%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBWI para hoje mudou para 1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.95 e o mais alto foi 26.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Bath & Body Works Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBWI Notícias
Faixa diária
25.95 26.23
Faixa anual
24.94 41.87
- Fechamento anterior
- 25.73
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.23
- Ask
- 26.53
- Low
- 25.95
- High
- 26.23
- Volume
- 437
- Mudança diária
- 1.94%
- Mudança mensal
- -9.14%
- Mudança de 6 meses
- -12.57%
- Mudança anual
- -17.41%
