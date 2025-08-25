Валюты / BBWI
BBWI: Bath & Body Works Inc
26.02 USD 0.44 (1.66%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBWI за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.62, а максимальная — 26.52.
Следите за динамикой Bath & Body Works Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.62 26.52
Годовой диапазон
24.94 41.87
- Предыдущее закрытие
- 26.46
- Open
- 26.52
- Bid
- 26.02
- Ask
- 26.32
- Low
- 25.62
- High
- 26.52
- Объем
- 14.937 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- -9.87%
- 6-месячное изменение
- -13.27%
- Годовое изменение
- -18.07%
