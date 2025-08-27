CotationsSections
BBWI: Bath & Body Works Inc

25.07 USD 1.20 (4.57%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBWI a changé de -4.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.93 et à un maximum de 26.17.

Suivez la dynamique Bath & Body Works Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.93 26.17
Range Annuel
24.93 41.87
Clôture Précédente
26.27
Ouverture
26.16
Bid
25.07
Ask
25.37
Plus Bas
24.93
Plus Haut
26.17
Volume
16.222 K
Changement quotidien
-4.57%
Changement Mensuel
-13.16%
Changement à 6 Mois
-16.43%
Changement Annuel
-21.06%
20 septembre, samedi