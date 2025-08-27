Devises / BBWI
BBWI: Bath & Body Works Inc
25.07 USD 1.20 (4.57%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBWI a changé de -4.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.93 et à un maximum de 26.17.
Suivez la dynamique Bath & Body Works Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BBWI Nouvelles
- L’action Bath & Body Works atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 24,94 USD
- Bath & Body Works stock hits 52-week low at 24.94 USD
- What Drove BBWI's Raised Guidance After a Strong Q2 Performance?
- Here's Why Bath & Body Works (BBWI) is a Strong Value Stock
- BofA liste 13 actions SMID cap qui pourraient rebondir
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Bath & Body Works: Structural Weakness And Visible Margin Pressure (Rating Downgrade)
- Bath & Body Works Q2 Earnings Meet Estimates, Gross Margin Rises Y/Y
- UBS lowers Bath & Body Works stock price target on margin concerns
- Bath & Body Works stock holds Buy rating at TD Cowen despite tariff impact
- Dollar Tree To Rally More Than 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Bath & Body Works Matches Estimates But Stock Slides As Outlook Signals Softer Third Quarter - Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- Earnings call transcript: Bath & Body Works Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Bath & Body Works (BBWI) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Bath & Body Works (BBWI) Matches Q2 Earnings Estimates
- Bath and Body Works Reports 1.5% Q2 Gain
- Bath & Body Works posts quarterly profit miss as costs weigh
- Bath & Body Works Q2 2025 slides: Sales growth continues as guidance improves
- Bath & Body Works earnings missed by $0.01, revenue was in line with estimates
- Bath & Body Works shares dip as Q3 guidance misses estimates
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
Range quotidien
24.93 26.17
Range Annuel
24.93 41.87
- Clôture Précédente
- 26.27
- Ouverture
- 26.16
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Plus Bas
- 24.93
- Plus Haut
- 26.17
- Volume
- 16.222 K
- Changement quotidien
- -4.57%
- Changement Mensuel
- -13.16%
- Changement à 6 Mois
- -16.43%
- Changement Annuel
- -21.06%
20 septembre, samedi