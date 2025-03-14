- Visão do mercado
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
A taxa do BBAX para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.15 e o mais alto foi 56.33.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBAX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBAX hoje?
Hoje JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) está avaliado em 56.29. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 56.23, e o volume de negociação atingiu 245. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBAX em tempo real.
As ações de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF está avaliado em 56.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.65% e USD. Monitore os movimentos de BBAX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBAX?
Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) pelo preço atual 56.29. Ordens geralmente são executadas perto de 56.29 ou 56.59, enquanto 245 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBAX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBAX?
Investir em JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF envolve considerar a faixa anual 42.36 - 58.05 e o preço atual 56.29. Muitos comparam 0.39% e 15.21% antes de enviar ordens em 56.29 ou 56.59. Estude as mudanças diárias de preço de BBAX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) no último ano foi 58.05. As ações oscilaram bastante dentro de 42.36 - 58.05, e a comparação com 56.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) no ano foi 42.36. A comparação com o preço atual 56.29 e 42.36 - 58.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBAX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBAX?
No passado JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.23 e 4.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 56.23
- Open
- 56.19
- Bid
- 56.29
- Ask
- 56.59
- Low
- 56.15
- High
- 56.33
- Volume
- 245
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 0.39%
- Mudança de 6 meses
- 15.21%
- Mudança anual
- 4.65%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8