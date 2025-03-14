КотировкиРазделы
Валюты / BBAX
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF

56.24 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBAX за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.19, а максимальная — 56.33.

Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BBAX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBAX сегодня?

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) сегодня оценивается на уровне 56.24. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 56.23, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF?

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF в настоящее время оценивается в 56.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.55% и USD. Отслеживайте движения BBAX на графике в реальном времени.

Как купить акции BBAX?

Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) по текущей цене 56.24. Ордера обычно размещаются около 56.24 или 56.54, тогда как 71 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBAX?

Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF предполагает учет годового диапазона 42.36 - 58.05 и текущей цены 56.24. Многие сравнивают 0.30% и 15.10% перед размещением ордеров на 56.24 или 56.54. Изучайте ежедневные изменения цены BBAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) за последний год составила 58.05. Акции заметно колебались в пределах 42.36 - 58.05, сравнение с 56.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) за год составила 42.36. Сравнение с текущими 56.24 и 42.36 - 58.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBAX?

В прошлом JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.23 и 4.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.19 56.33
Годовой диапазон
42.36 58.05
Предыдущее закрытие
56.23
Open
56.19
Bid
56.24
Ask
56.54
Low
56.19
High
56.33
Объем
71
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
15.10%
Годовое изменение
4.55%
