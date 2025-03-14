- Обзор рынка
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
Курс BBAX за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.19, а максимальная — 56.33.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBAX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBAX сегодня?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) сегодня оценивается на уровне 56.24. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 56.23, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF в настоящее время оценивается в 56.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.55% и USD. Отслеживайте движения BBAX на графике в реальном времени.
Как купить акции BBAX?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) по текущей цене 56.24. Ордера обычно размещаются около 56.24 или 56.54, тогда как 71 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBAX?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF предполагает учет годового диапазона 42.36 - 58.05 и текущей цены 56.24. Многие сравнивают 0.30% и 15.10% перед размещением ордеров на 56.24 или 56.54. Изучайте ежедневные изменения цены BBAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) за последний год составила 58.05. Акции заметно колебались в пределах 42.36 - 58.05, сравнение с 56.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) за год составила 42.36. Сравнение с текущими 56.24 и 42.36 - 58.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBAX?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.23 и 4.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.23
- Open
- 56.19
- Bid
- 56.24
- Ask
- 56.54
- Low
- 56.19
- High
- 56.33
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 15.10%
- Годовое изменение
- 4.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8