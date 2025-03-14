- 개요
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX 환율이 오늘 1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.01이고 고가는 56.23이었습니다.
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
What is BBAX stock price today?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF stock is priced at 56.23 today. It trades within 1.32%, yesterday's close was 55.50, and trading volume reached 455. The live price chart of BBAX shows these updates.
Does JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF stock pay dividends?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF is currently valued at 56.23. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 4.54% and USD. View the chart live to track BBAX movements.
How to buy BBAX stock?
You can buy JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF shares at the current price of 56.23. Orders are usually placed near 56.23 or 56.53, while 455 and 0.36% show market activity. Follow BBAX updates on the live chart today.
How to invest into BBAX stock?
Investing in JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF involves considering the yearly range 42.36 - 58.05 and current price 56.23. Many compare 0.29% and 15.08% before placing orders at 56.23 or 56.53. Explore the BBAX price chart live with daily changes.
What are JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF stock highest prices?
The highest price of JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF in the past year was 58.05. Within 42.36 - 58.05, the stock fluctuated notably, and comparing with 55.50 helps spot resistance levels. Track JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF performance using the live chart.
What are JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF stock lowest prices?
The lowest price of JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) over the year was 42.36. Comparing it with the current 56.23 and 42.36 - 58.05 shows potential long-term entry points. Watch BBAX moves on the chart live for more details.
When did BBAX stock split?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 55.50, and 4.54% after corporate actions.
- 이전 종가
- 55.50
- 시가
- 56.03
- Bid
- 56.23
- Ask
- 56.53
- 저가
- 56.01
- 고가
- 56.23
- 볼륨
- 455
- 일일 변동
- 1.32%
- 월 변동
- 0.29%
- 6개월 변동
- 15.08%
- 년간 변동율
- 4.54%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 1.8%
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 2.1%
- 활동
- -0.3%
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 45.8
- 훑어보기
- 41.5
- 활동
-
- 예측값
- 7.326 M
- 훑어보기
- 7.181 M
- 활동
-
- 예측값
- 100.7
- 훑어보기
- 97.4