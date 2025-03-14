- Übersicht
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
Der Wechselkurs von BBAX hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.15 bis zu einem Hoch von 56.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBAX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBAX heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) notiert heute bei 56.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.23 und das Handelsvolumen erreichte 245. Das Live-Chart von BBAX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBAX Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF wird derzeit mit 56.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBAX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBAX-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) zum aktuellen Kurs von 56.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.29 oder 56.59 platziert, während 245 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBAX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBAX-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF müssen die jährliche Spanne 42.36 - 58.05 und der aktuelle Kurs 56.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.39% und 15.21%, bevor sie Orders zu 56.29 oder 56.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBAX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) im vergangenen Jahr lag bei 58.05. Innerhalb von 42.36 - 58.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) im Laufe des Jahres betrug 42.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.29 und der Spanne 42.36 - 58.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBAX statt?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.23 und 4.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.23
- Eröffnung
- 56.19
- Bid
- 56.29
- Ask
- 56.59
- Tief
- 56.15
- Hoch
- 56.33
- Volumen
- 245
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- 15.21%
- Jahresänderung
- 4.65%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8