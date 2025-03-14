报价部分
货币 / BBAX
回到股票

BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF

56.24 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBAX汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点56.19和高点56.33进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BBAX新闻

常见问题解答

BBAX股票今天的价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF股票今天的定价为56.24。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为56.23，交易量达到71。BBAX的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF股票是否支付股息？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF目前的价值为56.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.55%和USD。实时查看图表以跟踪BBAX走势。

如何购买BBAX股票？

您可以以56.24的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF股票。订单通常设置在56.24或56.54附近，而71和0.09%显示市场活动。立即关注BBAX的实时图表更新。

如何投资BBAX股票？

投资JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF需要考虑年度范围42.36 - 58.05和当前价格56.24。许多人在以56.24或56.54下订单之前，会比较0.30%和。实时查看BBAX价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF的最高价格是58.05。在42.36 - 58.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF的绩效。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF（BBAX）的最低价格为42.36。将其与当前的56.24和42.36 - 58.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBAX股票是什么时候拆分的？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.23和4.55%中可见。

日范围
56.19 56.33
年范围
42.36 58.05
前一天收盘价
56.23
开盘价
56.19
卖价
56.24
买价
56.54
最低价
56.19
最高价
56.33
交易量
71
日变化
0.02%
月变化
0.30%
6个月变化
15.10%
年变化
4.55%
