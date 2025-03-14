QuotazioniSezioni
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF

56.24 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBAX ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.19 e ad un massimo di 56.33.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BBAX oggi?

Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF sono prezzate a 56.24. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 56.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBAX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF pagano dividendi?

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF è attualmente valutato a 56.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBAX.

Come acquistare azioni BBAX?

Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF al prezzo attuale di 56.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.24 o 56.54, mentre 71 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBAX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BBAX?

Investire in JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.36 - 58.05 e il prezzo attuale 56.24. Molti confrontano 0.30% e 15.10% prima di effettuare ordini su 56.24 o 56.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBAX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?

Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF nell'ultimo anno è stato 58.05. All'interno di 42.36 - 58.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?

Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) nel corso dell'anno è stato 42.36. Confrontandolo con gli attuali 56.24 e 42.36 - 58.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBAX?

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.23 e 4.55%.

Intervallo Giornaliero
56.19 56.33
Intervallo Annuale
42.36 58.05
Chiusura Precedente
56.23
Apertura
56.19
Bid
56.24
Ask
56.54
Minimo
56.19
Massimo
56.33
Volume
71
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
0.30%
Variazione Semestrale
15.10%
Variazione Annuale
4.55%
