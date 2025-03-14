- Panoramica
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
Il tasso di cambio BBAX ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.19 e ad un massimo di 56.33.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBAX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBAX oggi?
Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF sono prezzate a 56.24. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 56.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBAX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF pagano dividendi?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF è attualmente valutato a 56.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBAX.
Come acquistare azioni BBAX?
Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF al prezzo attuale di 56.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.24 o 56.54, mentre 71 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBAX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBAX?
Investire in JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.36 - 58.05 e il prezzo attuale 56.24. Molti confrontano 0.30% e 15.10% prima di effettuare ordini su 56.24 o 56.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBAX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF nell'ultimo anno è stato 58.05. All'interno di 42.36 - 58.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) nel corso dell'anno è stato 42.36. Confrontandolo con gli attuali 56.24 e 42.36 - 58.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBAX?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.23 e 4.55%.
- Chiusura Precedente
- 56.23
- Apertura
- 56.19
- Bid
- 56.24
- Ask
- 56.54
- Minimo
- 56.19
- Massimo
- 56.33
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 0.30%
- Variazione Semestrale
- 15.10%
- Variazione Annuale
- 4.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8