BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
El tipo de cambio de BBAX de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.15, mientras que el máximo ha alcanzado 56.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBAX hoy?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) se evalúa hoy en 56.31. El instrumento se negocia dentro de 0.14%; el cierre de ayer ha sido 56.23 y el volumen comercial ha alcanzado 152. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBAX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF se evalúa actualmente en 56.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.68% y USD. Monitoree los movimientos de BBAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBAX?
Puede comprar acciones de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF (BBAX) al precio actual de 56.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.31 o 56.61, mientras que 152 y 0.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBAX?
Invertir en JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.36 - 58.05 y el precio actual 56.31. Muchos comparan 0.43% y 15.25% antes de colocar órdenes en 56.31 o 56.61. Estudie los cambios diarios de precios de BBAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) en el último año ha sido 58.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.36 - 58.05, una comparación con 56.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF?
El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) para el año ha sido 42.36. La comparación con los actuales 56.31 y 42.36 - 58.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBAX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBAX?
En el pasado, JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.23 y 4.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 56.23
- Open
- 56.19
- Bid
- 56.31
- Ask
- 56.61
- Low
- 56.15
- High
- 56.33
- Volumen
- 152
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 0.43%
- Cambio a 6 meses
- 15.25%
- Cambio anual
- 4.68%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8