BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
Le taux de change de BBAX a changé de 1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.01 et à un maximum de 56.23.
Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BBAX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBAX aujourd'hui ?
L'action JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF est cotée à 56.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.32%, a clôturé hier à 55.50 et son volume d'échange a atteint 455. Le graphique en temps réel du cours de BBAX présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF est actuellement valorisé à 56.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBAX.
Comment acheter des actions BBAX ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF au cours actuel de 56.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.23 ou de 56.53, le 455 et le 0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBAX ?
Investir dans JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.36 - 58.05 et le prix actuel 56.23. Beaucoup comparent 0.29% et 15.08% avant de passer des ordres à 56.23 ou 56.53. Consultez le graphique du cours de BBAX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF l'année dernière était 58.05. Au cours de 42.36 - 58.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX) sur l'année a été 42.36. Sa comparaison avec 56.23 et 42.36 - 58.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBAX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBAX a-t-elle été divisée ?
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.50 et 4.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.50
- Ouverture
- 56.03
- Bid
- 56.23
- Ask
- 56.53
- Plus Bas
- 56.01
- Plus Haut
- 56.23
- Volume
- 455
- Changement quotidien
- 1.32%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- 15.08%
- Changement Annuel
- 4.54%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8