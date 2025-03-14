クォートセクション
通貨 / BBAX
株に戻る

BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF

56.31 USD 0.08 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBAXの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり56.15の安値と56.33の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBAX News

よくあるご質問

BBAX株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株価は本日56.31です。0.14%内で取引され、前日の終値は56.23、取引量は152に達しました。BBAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの現在の価格は56.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.68%やUSDにも注目します。BBAXの動きはライブチャートで確認できます。

BBAX株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株は現在56.31で購入可能です。注文は通常56.31または56.61付近で行われ、152や0.21%が市場の動きを示します。BBAXの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBAX株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFへの投資では、年間の値幅42.36 - 58.05と現在の56.31を考慮します。注文は多くの場合56.31や56.61で行われる前に、0.43%や15.25%と比較されます。BBAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの過去1年の最高値は58.05でした。42.36 - 58.05内で株価は大きく変動し、56.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF(BBAX)の年間最安値は42.36でした。現在の56.31や42.36 - 58.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAXの動きはライブチャートで確認できます。

BBAXの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.23、4.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.15 56.33
1年のレンジ
42.36 58.05
以前の終値
56.23
始値
56.19
買値
56.31
買値
56.61
安値
56.15
高値
56.33
出来高
152
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
0.43%
6ヶ月の変化
15.25%
1年の変化
4.68%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8