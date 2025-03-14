- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBAX: JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAXの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり56.15の安値と56.33の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBAX News
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
よくあるご質問
BBAX株の現在の価格は？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株価は本日56.31です。0.14%内で取引され、前日の終値は56.23、取引量は152に達しました。BBAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの現在の価格は56.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.68%やUSDにも注目します。BBAXの動きはライブチャートで確認できます。
BBAX株を買う方法は？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFの株は現在56.31で購入可能です。注文は通常56.31または56.61付近で行われ、152や0.21%が市場の動きを示します。BBAXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBAX株に投資する方法は？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFへの投資では、年間の値幅42.36 - 58.05と現在の56.31を考慮します。注文は多くの場合56.31や56.61で行われる前に、0.43%や15.25%と比較されます。BBAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの過去1年の最高値は58.05でした。42.36 - 58.05内で株価は大きく変動し、56.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF(BBAX)の年間最安値は42.36でした。現在の56.31や42.36 - 58.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBAXの動きはライブチャートで確認できます。
BBAXの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.23、4.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 56.23
- 始値
- 56.19
- 買値
- 56.31
- 買値
- 56.61
- 安値
- 56.15
- 高値
- 56.33
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.43%
- 6ヶ月の変化
- 15.25%
- 1年の変化
- 4.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8